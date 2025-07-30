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Adana 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklık ve nem oranı öne çıkıyor.

Adana 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 34°C ile 35°C arasında seyredecek. Nem oranı ise %67 civarında olacak. Rüzgar hızı 24.8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 34°C civarında kalacak. Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli arası geçecek. Sıcaklık 33°C civarında olacak. Cumartesi günü ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 33°C civarında seyredecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle saatlerinde aşırı sıcaklık hissedilebilir. Kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için riskler artabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak önerilir. Cumartesi günü beklenen yağışlar, hava sıcaklığını biraz düşürebilir. Ancak nem oranı yüksek kalacağından dikkatli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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