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Adana 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 31 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu, sıcaklıkların 29°C ile 17°C arasında değişeceğini gösteriyor.

Adana 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Adana'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu raporu, sıcaklıkların 29°C ile 17°C arasında değişeceğini gösteriyor. Bu tarihteki sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerinde olacak. Bu durum, Adana'nın yaz iklimine geçişini yansıtıyor.

1 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 28°C ile 18°C arasında olacak. 2 Haziran Pazartesi günü de benzer bir tahmin var. Sıcaklıkların yine 28°C ile 18°C arasında olması bekleniyor. 3 Haziran Salı günü ise hava sıcaklıkları 30°C ile 18°C arasında öngörülüyor. Bu tarihlerdeki sıcaklıklar, Adana'nın Haziran ayı ortalama değerlerine yakın olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Bu artışla beraber, Adana'da nem oranının da yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olabilir.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik gelmesi, güneşe maruz kalmaktan kaçınmayı önemlidir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka takmak, korunmaya yardımcı olabilir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye fayda sağlar. Spor yaparken veya ağır işler yaparken serin saatleri tercih etmek ve aşırı efordan kaçınmak da önemlidir.

Adana'da hava sıcaklıkları ve nem artışı bekleniyor. Bu dönemde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, su tüketmek ve uygun giysiler giymek önemlidir. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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