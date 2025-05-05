Adana 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava koşulları kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 26°C civarında, gece ise 17°C seviyelerinde olması beklenmektedir. Adana'nın Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, hava koşulları mevsime uygun bir seyir izlemektedir.

6 Mayıs Salı günü muhtemel sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 16°C civarında olacak şekilde tahmin edilmektedir. 7 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 16°C olarak öngörülmektedir. Bu dönemde, hava koşulları yine mevsime uygundur.

Adana'nın Mayıs ayı iklimi, ortalama 21.1°C gündüz ve 15.4°C gece sıcaklıklarıyla, 55 mm yağış miktarıyla ve %68 nem oranıyla karakterizedir. Bu dönemde, yağmurlu gün sayısı 6, güneşli saat sayısı ise 11 olarak kaydedilmektedir. Veriler, Adana'nın Mayıs ayındaki tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sağanak yağışların beklendiği günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza ve günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirmenize yardımcı olur.