Adana’da 1 milyon 123 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ş.Y.’in Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’ndeki deposunda kaçak ilaçlar olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bilgi üzerine söz konusu depoya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle baskın yaptı. Yapılan baskında, antibiyotik ve ağrısı kesici gibi ilaçların bulunduğu 1 milyon 123 bin 443 kaçak ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda A.Ş.Y., ilaçların ticaretini yaptığını kabul ettiği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlıksız şartlarda saklanan ilaçlar imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır