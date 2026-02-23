HABER

Dinamitle öldü, cesedi uçurumdan atıldı! Eşi ve oğlu dahil 9 şüpheli gözaltında

Aydın'ın Söke ilçesinde ihbar üzerine uçurumda erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Mehmet Çiftçi'ye ait olduğu belirlendi. Ekipler, Çiftçi'nin eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi. İşte detaylar...

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Nallıca mevkisinde cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin (46) ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

EŞİ VE OĞLU DA ARALARINDA! 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

DİNAMİTİN PATLAMASIYLA ÖLMÜŞ! CESEDİ UÇURUMDAN ATTILAR

Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine dün Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

