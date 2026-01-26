HABER

Adana'da 1 milyon TL'lik bisiklet vurgunu! Hırsız biraderler suçu birbirine attı

Adana’da kapısını kırdıkları dairenin zeminine açtıkları delikten, alt kattaki depoya ulaşan Şahin G. (40) ile kardeşi Mehmet G. (38), montajı yapılmamış 1 milyon lira değerindeki 148 bisikleti çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, yakalandı. Hırsız biraderler ifadesinde suçu birbirinin üstüne attı. Biri “Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi" derken, diğeri "Ağabeyim planladı" ifadelerini kullandı.

Olay, 13 Ocak’ta, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’ndeki depoda meydana geldi. Bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A.’nın deposunda çalışan işçi, montajı yapılmamış bisikletlerin bekletildiği odanın tavanındaki deliği fark etti.

Adana da 1 milyon TL lik bisiklet vurgunu! Hırsız biraderler suçu birbirine attı 1

DEĞERİ 1 MİLYON LİRALIK 148 BİSİKLET EKSİK ÇIKTI

Yapılan sayımda depodaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 148 bisikletin eksik olduğu tespit edildi. Mehmet Emin A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Adana da 1 milyon TL lik bisiklet vurgunu! Hırsız biraderler suçu birbirine attı 2

KAPISINI KIRDIKLARI DAİREDEN DEPOYA ULAŞTILAR

Olaya ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, önceki ay cezaevinden çıktığı belirlenen Şahin G. ile kardeşi Mehmet G.’nin deponun yanındaki binada, kapısını kırarak girdikleri daireden depoya ulaştığını saptadı. Bu tespitlerle polis, şüphelileri saklandıkları eve yapılan baskında yakaladı. Evdeki aramada bisikletler bulunamadı.

Adana da 1 milyon TL lik bisiklet vurgunu! Hırsız biraderler suçu birbirine attı 3

KARDEŞLER BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Şahin G. ifadesinde, "Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik" derken, Mehmet G. ise "Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık" savunmasını yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin G. ile Mehmet G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

