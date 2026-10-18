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Adana'da 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı attılar

Adana'da 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamada yaralanan olmazken evde geniş çaplı hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı attılar

Olay, 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ali T.'nin evinin kapısına el yapımı patlayıcı attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Adana da 2 si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı attılar 1

EVE EL YAPIMI PATLAYICI ATTILAR

Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana da 2 si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı attılar 2

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin kontrolünü yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.
Patlama sesinin çevredeki birçok mahalleden duyulduğu öğrenilirken, motosikletli saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana El yapımı patlayıcı (EYP)
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