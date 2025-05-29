Adana’da 39 milyon TL’lik kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonunda 39 milyon TL değerinde 8 milyon 250 bini doldurulmuş 15 milyon adetten fazla kaçak makaron ve elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler S. S. ile Y.B.’nin araçlarda yüklü miktarda doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı makaron ve elektronik sigara getireceği belirlendi. Araçları belirleyen durduran polis, 2 şahsı gözaltına aldı. Araçlarda 8 milyon 250 bin adet doldurulmuş sigara, 7 milyon 20 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 2 bin 100 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünleri ise piyasa değerinin 39 milyon TL olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S. tutuklandı, Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)