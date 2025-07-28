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Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'nın Çukurova ilçesinde kan donduran bir aile faciası yaşandı. Akşam saatlerinde aile içinde çıkan tartışma sonrası baba, tabancayla eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Yaşanan olay sonrasında evde olan diğer çocuğun ise silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Olay sonrası sosyal medyadan yazdığı not ise dikkat çekti.

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, infaz koruma memuru Eyüp Verimli henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Merve ile kızı Elif Verimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 1

AİLE KATLİAMI

Bu sırada çiftin diğer kızları, silah seslerini duyunca evden kaçarak komşularına sığındı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısına polisin geldiğini fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 2

DİKKAT ÇEKEN NOT: "BEN SENİ TESADÜFEN SEVİM..."

Kocası tarafından öldürülen Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz", "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" yazısı ise yürekleri dağladı.

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 3

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 4

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 5

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 6

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 7

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 8

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 9

Adana da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..." 10

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana katliam
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