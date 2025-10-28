HABER

Adana’da ayrılık dehşeti: Sevgilisini öldürdü

Adana’da ayrılık kararı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi, görüşmek için gittiği apartman girişinde sevgilisini tabancayla vurup öldürdü, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Tuğrul K. (43), ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru Kılıç’ı (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine Tuğrul K., tabancasını çıkarıp Kılıç’ı başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ebru Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kılıç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

