Kafkaslar’dan giriş yapacak! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı günlerce sürecek

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar görülecek. Pazar günü Kafkaslar üzerinden giriş yapacak soğuk hava ile birlikte kar yağışının hafta başında etkisini artırması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis uyarısı yapıldı. İşte kar yağışı beklenen 21 il:

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS KAPLAYACAK

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunu güncellerken, 15 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde 21 şehirde hafif ve orta şiddette kar yağışı görüleceği uyarısında bulundu.

kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Pazar günü yalnızca Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile sınırlı olacak kar yağışları, haftanın ilk günü itibarıyla çevre şehirlerde de etkisini hissettirecek.

İŞTE O 21 İL:

    • Bolu
    • Kastamonu
    • Çankırı
    • Yozgat
    • Niğde
    • Kayseri
    • Tokat
    • Sivas
    • Gümüşhane
    • Erzincan
    • Bayburt
    • Bingöl
    • Erzurum
    • Muş
    • Bitlis
    • Artvin
    • Nevşehir
    • Hakkari
    • Van
    • Ağrı
    • Iğdır

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

MGM tarafından yapılan uyarıda; rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

hava durumu meteoroloji kar yağış
