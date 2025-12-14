Kafkaslar’dan giriş yapacak! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunu güncellerken, 15 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde 21 şehirde hafif ve orta şiddette kar yağışı görüleceği uyarısında bulundu.
kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Pazar günü yalnızca Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile sınırlı olacak kar yağışları, haftanın ilk günü itibarıyla çevre şehirlerde de etkisini hissettirecek.
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
MGM tarafından yapılan uyarıda; rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.
