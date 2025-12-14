Kafkaslar’dan giriş yapacak! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS KAPLAYACAK

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunu güncellerken, 15 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde 21 şehirde hafif ve orta şiddette kar yağışı görüleceği uyarısında bulundu.

kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Pazar günü yalnızca Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile sınırlı olacak kar yağışları, haftanın ilk günü itibarıyla çevre şehirlerde de etkisini hissettirecek.

İŞTE O 21 İL:

Bolu

Kastamonu

Çankırı

Yozgat

Niğde

Kayseri

Tokat

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Bayburt

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Artvin

Nevşehir

Hakkari

Van

Ağrı

Iğdır



HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

MGM tarafından yapılan uyarıda; rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.