Adana’da bayramın son gününde Yumurtalık sahili doldu taştı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Kurban Bayramı'nın son gününde sahil doldu taştı.

Adana’da Kurban Bayramı boyunca etkili olan bölgesel yağışların ardından havanın ısınmasıyla vatandaşlar bayramın son gününde sahillere akın etti. Mavi bayraklı plaja sahip Yumurtalık ilçesinde vatandaşlar şezlongları doldurup güneşli havanın tadını çıkarttı.

Sahilde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Gençler kimi zaman kuma gömülerek güneşlenirken, kimi vatandaşlar suyun tadını çıkardı. Çocuklar ise aileleriyle birlikte sahilde oyun oynayıp denize girerek bayram tatilinin son gününde eğlendi.

Tatil için bölgeye gelen Yaren Ronda, Adana’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahillerin hareketlendiğini belirterek, yakın mesafedeki tatil noktalarının büyük avantaj sağladığını söyledi. Ronda, "Bayram tatilinde hem denizin hem de güneşin keyfini çıkarıyoruz. Şehre yakın olması nedeniyle ulaşım kolaylığı da sağlıyor. Havanın ısınmasıyla herkes sahillere akın etti" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

