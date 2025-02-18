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  4. Adana'da berberde borç hesaplaşması kanlı bitti! Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını kurşuna dizdi, mahkemede savunması akıllara durgun getirdi

Adana'da berberde borç hesaplaşması kanlı bitti! Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını kurşuna dizdi, mahkemede savunması akıllara durgun getirdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.02.2025 11:10
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Adana'da berberde borç tartışması kanlı bitti! Uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen şahsı berber arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Berber ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı yakalanıp tutuklandı. Şahsı göğsünden 4 kez vuran katil zanlısının ifadesinde, "Bana saldırdı, kendimi korumak için ayağına ateş ettim" dediği öğrenildi.

Adana'da berberde borç hesaplaşması kanlı bitti! Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını kurşuna dizdi, mahkemede savunması akıllara durgun getirdi

Olay, 14 Şubat günü 13.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Nursoy (24) borç verdiği arkadaşı İrfan M.'nin (35) berber dükkanına gitti. Nursoy, alacağını istedi ancak alamadı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İrfan M., arkadaşı Onur Nursoy'u göğsünden 4 kez vurdu. Onur Nursoy, karnından vurularak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nursoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Nursoy'a yapılan otopsisinin ardından cenazesi toprağa verildi.

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ARAZİDE KAÇARKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Onur Nursoy'un katilini yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısı İrfan M.'yi (35) kuzeni Emir M.'nin (23) bölgeden kaçırdığını tespit etti.

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Kamera incelemeleri sonucu şüpheli İrfan M.'nin kaçtığı otomobil Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Bölgeden fazla kaçamayacaklarını öngören dedektifler, İrfan M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni Emir M.'yi boş arazide yakaladı.

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GÖĞSÜNDEN VURUP 'AYAKLARINA SIKTIM' DİYE SAVUNMA YAPTI

Emniyette sorguya alınan İrfan M., "Kendimi korumak için ateş ettim. Bana saldırdı, kendimi korumak için ayaklarına ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan M. 'kasten adam öldürme' suçundan, kuzeni Emir M. ise 'yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.

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(İHA)

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Berber Adana cenaze kavga tartışma kurşun borç
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