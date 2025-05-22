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Adana'da bir kadın eski eşini sokak ortasında vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi (32) tabancayla ayağından vurarak yaralayan Sezen S. (30), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir kadın eski eşini sokak ortasında vurdu

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ceyhan ilçesi İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı.

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Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kadın
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