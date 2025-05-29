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Adana'da dehşet anları! Eski sevgilisinde olumsuz yanıt alınca kendini vurdu

Adana’da, eski sevgilisinin görevli olduğu okula giderek görüşme talebinde bulunan kadın, olumsuz yanıt alınca parkta tabancayla kendini vurdu. Kadın ağır yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da dehşet anları! Eski sevgilisinde olumsuz yanıt alınca kendini vurdu
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Şırnak’ta görev yapan öğretmen İnci K., eski sevgilisinin Adana’da görev yaptığı okula gelerek görüşmek istedi. Görüşme talebine olumsuz yanıt alan kadın, yanında getirdiği tabancayla okul yakınındaki parka geçti.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Kendini vuracağını söyleyen İnci K.’yı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Uzlaştırmacı polislerin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermedi. Bu sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. İnci K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Adana Şırnak eski sevgili tabanca
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