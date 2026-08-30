Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf A. (32), boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya A.’nın (25) yanına giderek sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Asya A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırının ardından yaklaşık 100 metre ileride eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne giden Yusuf A., burada karşılaştığı baldızı Medine G.’ye (16) de tabancayla ateş etti. İki saldırının ardından motosikletine binen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Asya A. ve Medine G., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Asya A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İki kız kardeşin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından motosikletle kaçan Yusuf A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır