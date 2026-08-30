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Batman’da facia! Spor salonunun sauna bölümde yangın çıktı: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

Batman’da spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Olay yerinden açıklama yapan Batman Valisi Canalp, "İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

Batman’da facia! Spor salonunun sauna bölümde yangın çıktı: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlerlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Batman’da facia! Spor salonunun sauna bölümde yangın çıktı: 2 ölü, 1 i ağır 10 yaralı 1

Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

Batman’da facia! Spor salonunun sauna bölümde yangın çıktı: 2 ölü, 1 i ağır 10 yaralı 2

SAUNADA FACİA! ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 10 YARALI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Batman’da facia! Spor salonunun sauna bölümde yangın çıktı: 2 ölü, 1 i ağır 10 yaralı 3

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

(Ajanslar)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Batman spor salonu sauna
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