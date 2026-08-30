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Kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasında kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Yusuf A., Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yusuf A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf A. (32), boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya A.'nın (25) yanına giderek sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Asya A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Saldırının ardından yaklaşık 100 metre ileride eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne giden Yusuf A., burada karşılaştığı baldızı M.G.'ye (16) de tabancayla ateş etti. İki saldırının ardından motosikletine binen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Asya A. ve M.G., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Asya A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Asya A. kurtarılamadı.

Asya A.’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.G.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren Yusuf A., Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yusuf A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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