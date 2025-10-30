HABER

Adana'da dehşete düşüren olay! Çocuğu bileğinden tutup yere fırlattı

İçerik devam ediyor

Herkesi dehşete düşüren olay Adana'da yaşadı. Bir şahıstan kaçan çocuk evin merdivenlerine kadar gelip kapı zilini çaldı. Arkasından gelen adam, küçük çocuğu bileğinden tutup yere fırlattı. Olay yerinden kaçan şahıs her yerde aranırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Olay, dün Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı.

Adana da dehşete düşüren olay! Çocuğu bileğinden tutup yere fırlattı 1

BİLEĞİNDEN ÇEKİP 1,5 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE FIRLATTI

Çocuk müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı. Takip eden kişi yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı.

Adana da dehşete düşüren olay! Çocuğu bileğinden tutup yere fırlattı 2

ÇOCUK AĞLAMAYA BAŞLADI, ŞAHIS KAÇTI

Yerde hareketsiz kalan çocuk ağlamaya başlarken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

