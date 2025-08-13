HABER

Adana'da direğe çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi

Adana'da refüjdeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan taksinin önüne çıkması nedeniyle aydınlatma direğine çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Adana'da direğe çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi

Merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda dün işten evine giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hıdır Pişgin'in (32) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Evli ve biri kas hastası iki çocuk babası Pişgin'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Pişgin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan taksi sürücüsü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Bulvarı'nda dün motosikletin sürücüsü Hıdır Pişgin, refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçmeye çalışan M.Ç idaresindeki taksiye çarpmamak için manevra yaptığı sırada aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pişgin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından M.Ç. gözaltına alınmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Adana kaza
