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  4. Adana'da 'Duygusuzlar' çetesine operasyon! 35 milyon haraç isteyip makineli tüfeklerle iş yerlerini kurşunladılar... Yaşları 'pes' dedirtti

Adana'da 'Duygusuzlar' çetesine operasyon! 35 milyon haraç isteyip makineli tüfeklerle iş yerlerini kurşunladılar... Yaşları 'pes' dedirtti

19.02.2025 10:26
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19.02.2025 10:26
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Adana'da 'Duygusuzlar' olarak bilinen çete bazı esnafları arayarak toplamda 35 milyon haraç istedi. İstedikleri haracı alamayan çete üyeleri makineli tüfeklerle iş yerlerini kurşunladı. Yapılan operasyon ile yaşları 26 ila 16 arasında olan 10 kişi yakalandı. Çete lideri olan 24 yaşındaki Musa K.'nin de aralarında bulunan 7 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin haraç istedikleri kişileri arayarak "Size ceza kestik" dedikleri öğrenildi. Öte yandan kurşunlama olayları da kameralara yansıdı.

İddiaya göre, kentte yeni türeyen kendilerini ‘Duygusuzlar' olarak tanıtan çete, esnaftan haraç isteyerek canından bezdirdi. Çete üyeleri oto tamircisi V.K.'yı (66) arayayıp "Biz duygusuzlarız size ceza kestik 15 milyon TL vereceksiniz. Bu parayı ödeyeceksiniz" dediği iddia edildi.

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MAKİNELİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

V.K. parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine çete üyelerinden Efehan Ö. (20) ve Ramazan K. (19), 6 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde V.K.'nin işyerine gelerek hafif makineli tüfekle ateş açtı. Ardından ise kaçtı.

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HARACI ALAMAYINCA BAŞKA DÜKKANI BASTILAR

Çete üyeleri bu olaydan saatler sonra telefon tamirciliği yapan A.S.'yi (56) arayıp 10 milyon TL haraç istediklerini belirtti. A.S.'de parayı vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Ramazan K. ve Hakan O. (22) A.S'nin Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki deposuna hafif makineli tüfekle ateş açıp kaçtı.

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KURŞUNLANMA OLAYLARI KAMERALARA YANSIDI

15 Şubat tarihinde çete üyeleri oto galerici K.Ç.'yi (24) arayıp 10 milyon TL haraç istediklerini belirtti. K.Ç. parayı vermeyince Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalledeki oto galeriyi gelen Ramazan K. tabanca ile ateş açarak kaçtı. Yaşanan kurşunlanma olayları ise anbean güvenli kameralarına yansıdı.

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24 YAŞINDAKİ ÇETE LİDERİ VE 9 GENÇ OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayların ardından söz konusu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 500 saatlik görüntü izleyen polis çete üyelerinin kimliklerini belirledi. Musa K.'nin (24) çeteye liderlik yaptığı öne sürülürken polis, Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), T.C.Ü (16), Hakan G. (19), Salih G. (16) ve Cengiz T.'nin (18) adreslerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon çetenin 10 üyesi de yakalandı.

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Şüphelilerin olaylarda kullandığı hafif makine tüfek, ruhsatsız tabanca, kar maskesi, kask ve eldivenler de evlerinde ele geçirildi.

7 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden lider olduğu değerlendirilen Musa K., Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G., T.C.Ü tutuklanırken Hakan G., Salih G. ve Cengiz T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana çete
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