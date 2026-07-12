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Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın yaralandı

Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın yaralandı

İddiaya göre, Çukurova ilçesindeki bir sitede yaşayan Afgan uyruklu K.C. (38) ile kocası D.G. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle D.G, kaçmaya çalışan karısını sitede çekiçle darbedip bıçakla boğazından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftin, 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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