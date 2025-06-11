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Adana'da evlat vahşeti! Annesini canice katletti

Adana'da bir şahıs, kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katilin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da evlat vahşeti! Annesini canice katletti
Melih Kadir Yılmaz

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte iş yerine geldi. Kısa bir süre sonra dükkana gelen oğlu A.B. (24), tezgâhtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Annesini defalarca bıçaklayan ve boğazını kesen zanlı dükkandan kaçtı.

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CANİ KATİL HER YERDE ARANIYOR

Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Anne Mahmoud'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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