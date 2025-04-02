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  4. Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.04.2025 15:27
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Adana'nın Kozan ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, bir aile yok oldu. Otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

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KORKUÇ KAZADA BİR AİLE YOK OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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