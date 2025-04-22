Adana’da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, üzerinde eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin oğulları Muhammed Ayaz Kaya (2) ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır