Adana'da FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumluymuş

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmasında örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari ihraç öğretmeni tespit etti. Tespit edilen 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü H.D. (35) operasyonla yakalandı.

Örgütün "Emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği, özel harekât polislerinden sorumlu olduğuna dair farklı illerde alınmış 16 ifade bulunan, "Serkan" kod adını kullanan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç öğretmen H.D., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır