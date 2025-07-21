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Adana'da film gibi olay! Kargo teslimi için gelmişti... Hayat kurtardı!

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Adana'da kargocu kargo bırakmak için geldiği evde 70 yaşındaki kadının hayatını kurtardı. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da bir eve kargo getiren şahıs merdivenden düşen 70 yaşındaki kadını görüp ambulansı arayarak hayatını kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

AĞIR YARALANDI

Adana da film gibi olay! Kargo teslimi için gelmişti... Hayat kurtardı! 1

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kargocu 100. Yıl Mahallesinde eve kargo getirdi.

Bu arada 70 yaşındaki ev sahibi Yıldız Karaman merdivenlerden düşerek kafasını vurup ağır yaralandı.

TORUNU ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Adana da film gibi olay! Kargo teslimi için gelmişti... Hayat kurtardı! 2

Bu sırada torunu da çığlık atmaya başladı. Bu durumu gören kargo görevlisi hemen 112’yi arayıp yardım istedi. Kısa sürede 112 ekipleri olay yerine gelip kadını hastaneye kaldırdı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Adana da film gibi olay! Kargo teslimi için gelmişti... Hayat kurtardı! 3

Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

(İHA)

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Adana
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