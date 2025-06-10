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Adana'da hayrete düşüren olay! Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu

Adana'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. Ahmet Malgir bir dönerci dükkanına giderek döner sipariş etti. Malgir döner yerken, dönerci dükkanının tavanından içeri düşen kurşun, şanssız adamın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Malgir'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Adana'da hayrete düşüren olay! Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu
Melih Kadir Yılmaz

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir dönercide dürüm yiyen Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı.

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BAŞINDAN KAN SIZAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Malgir'in yere yığıldığını görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Burada başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, ameliyata alındı. Ahmet Malgir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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KURŞUN TAVANDAN İÇERİ DÜŞTÜ! HER YERDE ATEŞ AÇAN KİŞİ ARANIYOR

Polis tarafından yapılan ilk incelemede, kurşunun dönerci dükkanını tavanından içeri düştüğü belirlendi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana döner kurşun
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