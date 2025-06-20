Adana'da hırsız cinayeti: Kolunda bilezikleri gördüğü kadını evine girip katletti!

Adana'nın Feke ilçesinde 22 Aralık’ta 37 yaşındaki komşusu Mustafa Kaan Ergen’in, kolundaki altın bilezikleri gasbedip tabancayla vurarak yaraladığı 53 yaşındaki Müyesser Kızıloluk, yaşam mücadelesini, 6 ay sonra kaybetti.

Korkunç olay, 22 Aralık'ta Feke ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan ayrılan Mustafa Kaan Ergen, yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk’un evine gitti.

Ergen, kolundaki bilezikleri almak isterken kendisine direnen Kızıloluk’u darbedip, tabancayla boynundan vurdu. Kızıloluk’un kolundaki 2 altın bileziği alan Ergen, cep telefonunu da çalıp kaçtı.

Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi’ne götürülen Kızıloluk, ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sonra da ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖZEL EKİP

Olayla ilgili Feke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İlçe Emniyet Amirliği ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay günü Kızıloluk’un evinin sokağına komşusu Mustafa Kaan Ergen’in girip çıktığını tespit etti.

Ergen’in adresini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldı. Ergen, 17 Ocak’ta otomobiliyle Feke’den Kozan'a, daha sonra da Osmaniye’nin Kadirli ilçesine gitti. Ardından Gaziantep’e doğru yola çıkan Ergen’in otomobili Nurdağı ilçesinde bozuldu. Çekiciyle aracını Gaziantep’in Şahinbey ilçesine çektiren Ergen, gasbettiği bilezikleri çarşıda bir kuyumcu dükkanında 84 bin liraya bozdurdu.

Parayı aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalanan Ergen, sorgulanmak için Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Ergen'in altınları bozdurduğu ve gözaltına alındığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde, "Altınlar eşime aitti. Adana ile Gaziantep arasında fiyat farkı vardı. Daha yüksek fiyattan satmak için Gaziantep’e gittim" diyen Ergen, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Sorgusunda, "Kadını tanıyordum. Onu çarşıda kolunda altın bileziklerle görünce hırsızlık yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisiyim ama bir süredir işsiz olduğum için paraya ihtiyacım vardı. O gün, evin önünden geçerken de kapının açık olduğunu fark edince içeri girdim.

ENSESİNE TEK EL ATEŞ ETTİ

Niyetim, eve girip sadece altınları çalmaktı. İçeri girdim ancak mutfaktan ses gelince oraya yöneldim. Kadın mutfaktaydı ve sırtı dönüktü. Ben de silahımı çıkarıp tek el ateş ederek ensesinden vurdum. O yerde yatarken de kolundaki altın bilezikleri çıkartıp aldım. Sonra da kaçtım" dediği öğrenilen Ergen, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaralandığı günden beri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi süren Kızıloluk, bir süre önce kentteki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı halde yaşam savaşı veren Kızıloluk, hastanede bugün saat 08.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kızıloluk'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

(DHA)