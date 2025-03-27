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  4. Adana'da işitme cihazı çalınan 3 yaşındaki Nazlı'nın sesi duyuldu! Aileye ulaşıldı

Adana'da işitme cihazı çalınan 3 yaşındaki Nazlı'nın sesi duyuldu! Aileye ulaşıldı

27.03.2025 12:27
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Adana'da yaşayan 3 yaşındaki Nazlı'nın işitme cihazı çalındı. Dünyalar güzeli Nazlı 9 aydır duyamıyor. Söz konusu olayın ulusal basında yer almasından sonra hayırsever iş insanı Volkan Okçuoğlu devreye girdi.

Adana'da işitme cihazı çalınan 3 yaşındaki Nazlı'nın sesi duyuldu! Aileye ulaşıldı

Volkan Okçuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 yaşındaki Nazlı'nın babasına ulaşıldığını 9 ay boyunca duyamayan Nazlı'nın ailesine ve doktoruyla iletişim geçilip yeni cihazın siparişinin verildiğini duyurdu.

BAYRAMDAN SONRA DUYMAYA BAŞLAYACAK

Minik Nazlı, bayramdan sonra ses cihazına kavuşacak. İşitme cihazının ayarları yapıldıktan sonra Nazlı’ya teslim edilecek.

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Adana
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