Adana'da işitme cihazı çalınan 3 yaşındaki Nazlı'nın sesi duyuldu! Aileye ulaşıldı

Volkan Okçuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 yaşındaki Nazlı'nın babasına ulaşıldığını 9 ay boyunca duyamayan Nazlı'nın ailesine ve doktoruyla iletişim geçilip yeni cihazın siparişinin verildiğini duyurdu.
Minik Nazlı, bayramdan sonra ses cihazına kavuşacak. İşitme cihazının ayarları yapıldıktan sonra Nazlı’ya teslim edilecek.
Evladımızın Babası Mehmet Bey'e ve doktoruna ulaşılmış, yeni cihazının siparişi verilmiştir...— Volkan Okcu (@VolkanOkcuoglu) March 27, 2025
Yarın ayarları yapılıp bayramdan sonra yavrumuz cihazına kavuşacaktır... https://t.co/SBgCwErWXZ
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