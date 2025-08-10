HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da jandarma ekipleri piknik yapanları orman yangınlarına karşı uyardı

Adana'da jandarma ekipleri, piknik yapanlara orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Adana'da jandarma ekipleri piknik yapanları orman yangınlarına karşı uyardı

Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, girişlerin serbest olduğu ormanlık alanda çıkabilecek yangınların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Piknik yapan kişilere yangınlarla ilgili bilgi veren jandarma ekipleri, mangal ateşinin tamamen söndürülmesini ve çevreye çöp atılmamasını istedi.

Denetimleri girişlerin yasak olduğu ormanlık alanlarda sürdüren ekipler, uygulama noktasında durdurulan sürücüleri de seyir halindeyken yola sigara izmariti ve çöp atmamaları konusunda uyardı.

Ailesiyle pikniğe giden Abdullah Belice, gazetecilere, orman yangınları haberlerini üzülerek takip ettiklerini söyledi.

Ekiplerin uyarıların dinlediklerini belirten Belice, "Mangalımızı yaktıktan sonra ateşimizi söndürüp, temizliğimizi yapıp ayrılmayı düşünüyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas olmasını rica ediyorum." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulunduSultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulundu
Batı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildiBatı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Adana piknik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.