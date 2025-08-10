Adana'da jandarma ekipleri piknik yapanları orman yangınlarına karşı uyardı

Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, girişlerin serbest olduğu ormanlık alanda çıkabilecek yangınların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Piknik yapan kişilere yangınlarla ilgili bilgi veren jandarma ekipleri, mangal ateşinin tamamen söndürülmesini ve çevreye çöp atılmamasını istedi.

Denetimleri girişlerin yasak olduğu ormanlık alanlarda sürdüren ekipler, uygulama noktasında durdurulan sürücüleri de seyir halindeyken yola sigara izmariti ve çöp atmamaları konusunda uyardı.

Ailesiyle pikniğe giden Abdullah Belice, gazetecilere, orman yangınları haberlerini üzülerek takip ettiklerini söyledi.

Ekiplerin uyarıların dinlediklerini belirten Belice, "Mangalımızı yaktıktan sonra ateşimizi söndürüp, temizliğimizi yapıp ayrılmayı düşünüyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas olmasını rica ediyorum." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır