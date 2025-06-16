HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da kahreden olay: Sulama kanalına düşen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti!

Adana'da kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu 42 yaşındaki baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım (8) ve Selin Yıldırım (6) feci şekilde can verdi. Baba ve kızlarının olaydan hemen önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da kahreden olay: Sulama kanalına düşen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti!

Kahreden kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı kırsal Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Sulama kanalına sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ADANADA-SULAMA-KANALINA-DUSEN-KAMYONET_767503_226590

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi.

ADANADA-SULAMA-KANALINA-DUSEN-KAMYONET_767502_226590

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BABALAR GÜNÜNDE AİLE KABRİSTANINI ZİYARET ETMİŞLER

fth556

Adana’da sulama kanalına düşen kamyonette kızları Aylin Gül (8) ve Selin (6) ile hayatını kaybeden motosiklet ustası Metin Yıldırım’ın (42), kazadan bir süre önce Babalar Günü nedeniyle babası Süleyman Yıldırım’ın ve aile üyelerinin Mersin’in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi’ndeki mezarlarını ziyaret ettikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

'KIZLARIM DA GERÇEĞİ GÖRMEK ZORUNDA'

ADANADA-SULAMA-KANALINA-DUSEN-KAMYONET_767540_226590

Görüntülerde kızlarına aile üyelerinin mezar yerlerini gösteren Metin Yıldırım, "Hani hayatta hep bir gerçek vardır. Benim kızlarım da gerçeği görmek zorunda" diye konuştu.

ADANADA-SULAMA-KANALINA-DUSEN-KAMYONET_767489_226590

Babasının mezarından aldığı bir avuç toprağı da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metin Yıldırım, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta" dedi.

ADANADA-SULAMA-KANALINA-DUSEN-KAMYONET_767294_226544

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basını duyurdu! OrtaDoğu'ya geliyor...İsrail basını duyurdu! OrtaDoğu'ya geliyor...
CHP'li isimden çok konuşulacak sözler! "Kemal Bey'in etrafında birlik oldu"CHP'li isimden çok konuşulacak sözler! "Kemal Bey'in etrafında birlik oldu"

Anahtar Kelimeler:
Adana Sulama kanalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin ve motorin fiyatları uçtu! İran-İsrail savaşı akaryakıt fiyatlarını etkiledi

Benzin ve motorin fiyatları uçtu! İran-İsrail savaşı akaryakıt fiyatlarını etkiledi

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

Polis evinde vahşet: Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı!

Polis evinde vahşet: Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı!

'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İstanbul’da bir AVM! Kadınlar tuvaletine sızdı, gizli görüntüleri çekti yakalanınca polis çağırmayın diye ağladı

İstanbul’da bir AVM! Kadınlar tuvaletine sızdı, gizli görüntüleri çekti yakalanınca polis çağırmayın diye ağladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.