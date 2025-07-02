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Adana'da kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi.

Adana'da kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde görevli polis memuru Hakan Seçkin (53), dün gece saatlerinde hakim-savcı lojmanlarındaki mesaisi sırasında rahatsızlandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seçkin için Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre Seçkin'e başsağlığı diledi.

Seçkin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından söz konusu mezarlıkta toprağa verildi.

Törende İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Seçkin'in mesai arkadaşları da yer aldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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