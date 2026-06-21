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Adana'da korkunç kaza! Baba öldü çocukları yaralandı

Adana'da TAG Otoyolu'nda önündeki yakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Yaman (35) hayatını kaybetti, araçta sıkışan 2 çocuğu yaralandı. Öte yandan kameraya yansıyan görüntülerde bir kişinin, aracın içindeki adama seslendiği, cevap alamayınca da "Ölmüş Allah rahmet eylesin" dediği duyuldu.

Adana'da korkunç kaza! Baba öldü çocukları yaralandı

Kaza, geç saatlerde TAG Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yaman yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tankerin altına girerek hurdaya döndü.

Adana da korkunç kaza! Baba öldü çocukları yaralandı 1

ARAÇTA SIKIŞAN ÇOCUKLAR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları E.Y. (9) ve N.Y.’yi (5) yaralı olarak çıkarıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Adana da korkunç kaza! Baba öldü çocukları yaralandı 2

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü koltuğunda sıkışan baba Hasan Yaman’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan olaya ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerde bir kişinin aracın içindeki adama seslendiği, cevap alamadığında ise "Ölmüş, Allah rahmet eylesin" dediği duyuldu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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