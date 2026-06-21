Adana'da korkunç kaza! Baba öldü çocukları yaralandı

Kaza, geç saatlerde TAG Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yaman yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tankerin altına girerek hurdaya döndü.

ARAÇTA SIKIŞAN ÇOCUKLAR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları E.Y. (9) ve N.Y.’yi (5) yaralı olarak çıkarıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü koltuğunda sıkışan baba Hasan Yaman’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan olaya ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerde bir kişinin aracın içindeki adama seslendiği, cevap alamadığında ise "Ölmüş, Allah rahmet eylesin" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır