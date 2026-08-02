HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte şahit oldu! Anons düğüne damga vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir düğüne katılarak AK Partili vekil Seyithan İzsiz'le birlikte şahitlik yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sahneye davet edilirken yapılan anons dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte şahit oldu! Anons düğüne damga vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte şahit oldu! Anons düğüne damga vurdu 1

AK PARTİLİ VEKİLLE BİRLİKTE ŞAHİT OLDU

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bir salonda düzenlenen Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte çiftin nikahına şahitlik yapmak için sahneye davet edildi.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte şahit oldu! Anons düğüne damga vurdu 2

DİKKAT ÇEKEN ANONS

Kılıçdaroğlu, “Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı’ anonsu ile geldi. Nikaha ezan okununca ara verildi. Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, “Önce damadın ayağına bas” uyarısı yaptı. Nikahın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğünden ayrıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yola çıktılar, geliyorlar: Özellikleri ve fiyatları sızdırıldı!Yola çıktılar, geliyorlar: Özellikleri ve fiyatları sızdırıldı!
Google, o uygulamayla ilgili kararını değiştirdi!Google, o uygulamayla ilgili kararını değiştirdi!

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.