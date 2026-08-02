Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilden hafif yaralı çıktılar

Kaza, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Savaş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki otomobil ile M.F.B. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek ters döndü.

Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü A.D. ile araçta yolcu olarak bulunan E.İ. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü M.F.B. ile araçta bulunan 2 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA