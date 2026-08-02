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Karaman’da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karaman’da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Karaman’da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan üç araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlar polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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