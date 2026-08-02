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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Erdal Beşikçioğlu
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