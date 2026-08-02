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Kırsalda başlayan yangın ormana sıçradı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kırsal alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kırsalda başlayan yangın ormana sıçradı

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyü kırsalında dün henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle Bağlamaz Tepesi ormanlık alanına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 arazöz 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 5 teknik eleman, 30 yangın işçisi, 10 muhafaza memuru ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Çalışmalara itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verirken yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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