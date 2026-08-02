Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: Sürücü yaralandı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Ö.B. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bir evin bahçesine girerek devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırdı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır