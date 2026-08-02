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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sema M. yönetimindeki otomobil, Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda Mustafa M. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Sema M. ile araçlarda bulunan Belenay B, Sıla U, Ela B, Nihat M, Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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