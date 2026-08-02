Bel fıtığı diye gitti, kalp ameliyatına alındı!

Kocaeli'nde yaşayan Gürcan Yılmaz'a bir süre önce bel fıtığı teşhisi konuldu. Doktorlar tarafından ameliyat olması gerektiği belirtilen Yılmaz, daha önce annesinin tedavisini gerçekleştiren Şen'e muayene olmak için Adana'ya geldi.

"KALP DAMARLARINDAN İKİSİNDE YÜZDE 92 DARLIK FARK EDİLDİ"

Muayene sırasında hastanın sağ bacağındaki ağrının yalnızca bel fıtığıyla açıklanamayacağını değerlendiren Şen, bacakta damar tıkanıklığı olabileceğinden şüphelendi. Kuvvet kaybının ciddi düzeyde olmaması nedeniyle durumu bütüncül değerlendiren Şen, hastayı kardiyoloji bölümüne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde hastanın kalp damarlarından ikisinde yüzde 92 oranında darlık olduğu belirlendi. Bunun üzerine acil bypass ameliyatına alınan Yılmaz, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Böylece bel fıtığı ameliyatı öncesinde fark edilen kalp damarlarındaki kritik tıkanıklık ihtimali hayati riskin önüne geçti.

"BİR HAYATI KURTARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Şen, "Kendisi Kocaeli’den buraya geldi. Bel fıtığı tanısı konmuştu. Cerrahi operasyon önerilmişti, gerçekten cerrahi operasyon gerekiyordu. Fakat hastanın sağ bacağında damar tıkanıklığı olunca ve bacakta ciddi bir kuvvet kaybı olmayınca duruma bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Böyle durumlarda diğer damarlarda da tıkanıklık olabilir. Halk arasında şah damar olan damarda da tıkanıklık yaşanmış olabilir. Bunun üzerine hastayı kardiyolojiye yönlendirdim ve kalp damarlarında yüzde 92 darlık görüldü. Sonrasında açık kalp ameliyatı yapıldı ve şu an sağlıklı. Dolayısıyla bir hayatı kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"KOCAELİ’DE DİREKT BEL FITIĞI AMELİYATI OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ"

Hasta Gürcan Yılmaz ise, "Orhan Hoca ile yollarımız ilk olarak pandemi zamanında kesişti. O dönemler annemde omuz düşmesi oldu. Eşim sosyal medyada Orhan hocayı takip ettiği için buraya geldi. Orhan hocam annemi ameliyat etti. 2 sene sonra annem bel fıtığı yaşadı ve yine Orhan hocaya getirdik. Ben 2022’de bel fıtığı yaşadım ve direkt Orhan hocaya geldik. Sağ bacağımdaki ağrıyı söylediğimde kalp doktoruna yönlendirdi. Eğer kalp damarı tıkanıklığı varsa masada kalma ihtimalim olduğunu söyledi ve bunun üzerine Kocaeli’ye dönerek anjiyo oldum. Normalde Kocaeli’de bana direkt olarak bel fıtığı ameliyatı olmam gerektiğini söylemişlerdi. Kalp damarlarımdan ikisinin yüzde 92 tıkanık olduğu ortaya çıkınca Bypass ameliyatı olarak sağlığıma kavuştum. Hayatımı önce Allah’a sonra Orhan hocanın önümüze sunduğu bilgiye borçluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır