HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet otomobile çarptı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyreden otomobile çarparak sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet otomobile çarptı

Kaza, 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. yönetimindeki otomobil orta şeritte seyir halindeyken, aynı istikamette sağ şeritte ilerleyen D.S.B. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürüklendi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet otomobile çarptı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilden hafif yaralı çıktılarÇarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilden hafif yaralı çıktılar
Yeni dönem bugün başlıyor! Önemli yükümlülükler uygulayacaklarYeni dönem bugün başlıyor! Önemli yükümlülükler uygulayacaklar

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev şirket adeta para bankası! Net karı 46 kat arttı

Dev şirket adeta para bankası! Net karı 46 kat arttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.