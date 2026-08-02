Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet otomobile çarptı

Kaza, 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. yönetimindeki otomobil orta şeritte seyir halindeyken, aynı istikamette sağ şeritte ilerleyen D.S.B. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürüklendi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır