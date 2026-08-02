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Kendine ölü süsü vermek için plan yapmış! Ailesini arayınca yakayı ele verdi

Şanlıurfa’da otomobili dereden uçan sürücünün kendini ’öldü’ gösterdiği planı ortaya çıktı.

Kendine ölü süsü vermek için plan yapmış! Ailesini arayınca yakayı ele verdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan’ın (36), kendisine ’ölü’ süsü vermek için plan yaptığı ortaya çıktı.

AİLESİNİ ARAYINCA YAKAYI ELE VERDİ

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Taştan’ın, kendisine ’ölü’ süsü vermek için yaptığı plan, ailesini araması ile ortaya çıktı. Taştan’ın ailesini arayıp yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü. Ayrıca, Taştan’ın kullandığı ve dereden çıkarılan otomobilin de yapılan incelemede çalıntı olduğu belirlendi.

Öte yandan ekiplerin bölgede yaptığı arama-kurtarma çalışmaları ise gerçeğin ortaya çıkmasıyla durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taştan’ı bulmak için çalışmalara devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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