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Adana'da korkunç olay! 16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.03.2025 23:15
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kardeş ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında büyüyen tartışma kanlı bitti. 16 yaşındaki A.E.D ve 17 yaşındaki M.D. tartıştıkları 24 yaşındaki Azat T. tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı iki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç olay! 16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Korkunç olayın adresi Adana... Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17), sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

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Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azat T., iki kardeşi bıçakladı.

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[Ahmet Doğu (16)]

Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

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[Murat Doğu (17)]

İki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Azat T. daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.

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Ölen iki kardeşin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(İHA)

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Adana bıçak kardeş öldü
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