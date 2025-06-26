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Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

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Adana bir amca, yeğenini yakmıştı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Şişeyle yeğenine yaklaşan amca içindekileri döktükten sonra bir anda ateşe vererek yeğeninin canına kastetti. Yanan çocuk koşarken can havliyle üzerindekileri çıkarmaya çalıştı. Ailelerin arasında miras meselesi nedeniyle husumet olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan çocuk amcasına beddua ederken, "Futbolcu olacaktım, hayallerim vardı" ifadesini kullandı.

Adana'da amcası tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek yakılan Deniz'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, amcasının elinde bir şişeyle gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra yakma ile gencin koşma anları yer aldı.

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MİRAS ANLAŞMAZLIKLARI VARDI

Olay, geçtiğimiz 7 Haziran Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Deniz K., arife günü cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan babası Yusuf K.'nin (53) yanına gitmek için evden çıkarken amcası O.K. (52) hızla geldi. Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı yüzünden uzun yıllardır husumetli olan amca, yanında arkadaşı bulunan yeğeninin üzerine yanıcı madde döküp yakarak kaçtı.

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BİR DE YALAN İHBARDA BULUNDU

112'yi arayan O. K., 'Ağabeyim oğlunu yaktı' diyerek ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren kişinin aslında amca O.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

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KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Amcasının elinde bir şişeyle hızla gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra yakması, gencin ise yanarak koşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"HAYALLERİM VARDI..."

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" diyerek amcasına tepki gösterdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana miras amca yeğen
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