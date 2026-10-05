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Firari kadın mutfaktaki gizli bölmede yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 13 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evin mutfak kısmındaki gizli bölmede yakalandı.

Firari kadın mutfaktaki gizli bölmede yakalandı

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 ayrı suç kaydı ve toplamda 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ö. (36) isimli kadının Üç Eylül Mahallesi’ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada evin mutfak bölümünde gizli bölmede saklanan firari A.Ö, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı.
Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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