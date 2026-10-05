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Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda 13 kişi adliyeye sevk edildi! Murat Güneş de aralarında

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda 13 kişi adliyeye sevk edildi! Murat Güneş de aralarında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları üzerine dinlenen tanıkların beyanları ve rüşvet veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin de incelendiği kaydedildi.

RÜŞVET İDDİALARINA İLİŞKİN YENİ DETAYLAR

Başsavcılık açıklamasında, bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarlı hediye kartlarını kullandığı, ayrıca döviz cinsinden para aldığı tespitine yer verildi. Firma sahibi bazı şüphelilerin ise yüksek miktarlı hediye kartı aldığı ve döviz cinsinden para verdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının, imar ve iskân işlemleri bulunan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri aldırmak suretiyle maddi menfaat temin ettiğinin de dijital materyal incelemeleriyle tespit edildiği aktarıldı.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE FİRMA SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi, belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan, Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş ile Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca Emay Yol Yapı A.Ş.’nin aktif ortağı Emrah Ayhan, Kiraz Yapı Mimarlık’ın aktif ortağı Yağmur Kiraz, Karademir Grup İnşaat’ın aktif ortağı Yusuf Karademir, ÇY İnşaat’ın pasif ortağı Ersin Yıldırım ve Pelike İnşaat’ın aktif ortağı Halim Bal da gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 13 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Ataşehir Belediyesi ne operasyonda 13 kişi adliyeye sevk edildi! Murat Güneş de aralarında 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Ataşehir Belediyesi
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