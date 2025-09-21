Adana'da korkunç yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çevre illerden bile görülüyor...

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alevleri fark eden çalışanlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

Ekiplerin müdahalesine rağmen bahçedeki yangın kısa sürede büyüdü. Bahçede bulunan kağıt ve plastik atıkları yanmaya devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, çıkan duman neredeyse şehrin her yerinden görünüyor.

YANGIN ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

Öte yandan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için de yoğun çaba gösteriliyor. Yangın şehrin birçok noktasından görüntülenirken, basına yansıyan kareler ise yangının boyutunu gözler önüne serdi.

(DHA/İHA)