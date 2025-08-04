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Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan motosiklette ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan plakasız motosiklette ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan motosiklette ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve motosikletle kaçan 2 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde, motosiklette yolcu olarak yer alan ve üzerinde sıcak havaya rağmen iki kat kıyafet ile mont bulunan Muhammed K'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsü Ümit K. ve Muhammed K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, plakasız motosiklet kullanmaktan 15 bin 709 lira ceza kesilen Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana ruhsatsız silah
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